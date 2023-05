Roma-Salernitana, PINTO: "Dybala non al 100%, sta recuperando. Leverkusen? Serve rispetto per la Roma e Mourinho"

Il campionato prima della finale di Europa League a Budapest: alle 18.30 allo Stadio Olimpico la Roma ospita la Salernitana, già salva, nella sfida valida per la 36esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINTO A DAZN

Partiamo da Dybala, non è distinta. Come mai?

“Penso che come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo, sta recuperando. Abbiamo un obiettivo tutti insieme, quello di far arrivare i giocatori bene alla finale. Oggi Dybala non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di non farlo giocare. Sta recuperando, stiamo lavorando tutti insieme, dipartimento medico, Paulo, staff tecnico e Mourinho per cercare di portalo nelle migliori condizioni alla fine della stagione".

Qualcuno del Bayer Leverkusen ha definito 'disgustoso' il vostro passaggio del turno, cosa si sente di dire?

"Io sono rimasto sorpreso delle dichiarazioni di qualche tesserato del Bayer, perché nel calcio ci sono due cose molto importanti: il risultato, perché a Budapest purtroppo per loro affronteremo noi il Siviglia, e il rispetto. Il rispetto per la Roma, che negli ultimi 6 anni ha giocato 4 semifinali ed è la decima squadra del ranking europeo, e per un allenatore come Mourinho, che ha vinto 26 titoli in carriera e ha giocato 8 finali europee, se non sbaglio 12 semifinali. Abbiamo fatto un percorso in Europa dove abbiamo trovato tante difficoltà e siamo arrivati due volte in finale. Mi sembra troppo quello che si è detto. Da parte nostra siamo orgogliosi del percorso e del fatto che qualcuno parli in modo negativo del 'Mourinho way'. Noi siamo orgogliosi della sua leadership e del modo in cui gestisce la squadra, anche la tifoseria. Speriamo che dopo la finale ci siano più critiche perché significherebbe aver vinto".

Avete più voglia di continuare insieme con Mourinho nella prossima stagione?

"Anche se si parla tanto di tante cose, se tutto quello che si è detto era vero noi non potevamo convivere tutti i giorni. Ho fatto qualche battuta precedentemente, se tutto fosse stato vero due persone non sarebbero riuscite a mangiare insieme. Ci sono momenti giusti e posti giusti per parlare di futuro, oggi non è il posto giusto".