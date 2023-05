Roma-Inter, Mkhitaryan: "Partita difficilissima, conosciamo la loro forza. Vogliamo vincere"

Alle ore 18 va in scena Roma-Inter, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Prima del calcio d'inizio Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming sull'importanza di questo big match. Ecco le parole del calciatore nerazzurro.

MKHITARYAN A DAZN

La Roma è una squadra complicata.

“Ci aspettiamo una partita difficilissima, è una squadra molto forte anche con gli assenti, sappiamo la loro forza. Siamo pronti a giocare per vincere la partita”.

Solo un punto prima di un turno di Champions: come si fa a non pensare al Milan?

“Pensiamo prima alla Roma, poi al Milan. Siamo concentrati al 100% per vincere oggi”.

Siete in un ottimo periodo.

“Abbiamo un’idea di essere concentrati e lottare fino alla fine, ogni partita si gioca 90 minuti. Anche oggi dobbiamo fare il meglio”.