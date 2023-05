Roma-Inter, Marotta: "Roma incerottata, ma è sempre la Roma. Oggi dobbiamo superare quest'esame"

Alle ore 18 va in scena Roma-Inter, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Prima del calcio d'inizio Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming sull'importanza di questo big match. Ecco le parole dell'amministratore delegato dei nerazzurri.

MAROTTA A DAZN

Il momento dell'Inter?

"La squadra sta bene, ha il conforto dei risultati e questo aumenta l'autostima, la determinazione e la motivazione. Sono componenti importanti per affrontare la Roma che, anche se apparentemente è incerottata, è pur sempre la Roma. Inoltre il pubblico è straordinario. Dobbiamo partire da queste premesse per affrontare questo avversario".

C’è un po’ di preoccupazione per il quarto posto, ma anche eccitazione per la Champions?

“Finale adrenalinico, ci giochiamo tantissimo in 10 giorni. Abbiamo tre importanti appuntamenti a breve, poi abbiamo il campionato. Con la Roma è un esame da superare, dobbiamo essere Inter fino in fondo con quella che è la gestione delle cose. Devo fare i complimenti a Inzaghi per quello che sta facendo”.

C’è stato un momento in cui c’è stata una svolta?

“Credo che aver passato il turno in Champions League sia stato importante, è stato il momento in cui la squadra si è ricompattata nell’ambito della convinzione. Abbiamo battuto la Juventus in Coppa Italia, abbiamo ritrovato le certezze che avevamo perso. Gli alti e bassi ci sono, quando si partecipa a una competizione dobbiamo avere la convinzione di fare il massimo”.

Il futuro di Inzaghi?

“Gli allenatori sono perennemente sotto esame, quando la società e i dirigenti devono valutare, devono vedere un insieme di fattori non la singola vittoria o sconfitta. Si mormorano avvicendamenti, il lavoro di Inzaghi è un lavoro positivo, speriamo ci rimanga qualcosa a fine stagione”.

Leao si è infortunato ed è in dubbio per la semifinale di Champions.

“Non so neppure quale sia l’entità dell’infortunio, un giocatore non può mai essere determinante per una squadra. Nel caso in cui dovesse mancare, Pioli lo sostituirà degnamente”.