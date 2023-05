Roma-Inter, Lukaku: "Sono veramente contento della partita della squadra, dobbiamo continuare così"

Protagonista della vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma con il gol definitivo 2-0, l'attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match. Queste le sue parole:

LUKAKU A DAZN

Quanto pesano questi tre punti?

“Sono veramente contento della partita della squadra. Stiamo crescendo, stiamo arrivando a un livello top. Dobbiamo continuare così. Ora arriva un momento importante, sappiamo la nostra situazione e dobbiamo sfruttare ogni situazione per far male agli avversari”.

La partita è stata piena di scontri.

“A me piace. Tutti vedono la voglia di vincere di questa squadra. Siamo una squadra matura, molti giocatori hanno vinto trofei importanti e così riusciamo a portare le partite a casa”.

Che messaggio mandate al Milan?

“Dobbiamo recuperar bene, poi da domani prepariamo la partita di mercoledì”.

Senti di essere il miglior Lukaku della stagione?

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro con i preparatori. La squadra sta bene, dobbiamo continuare così”.

3 gol e 3 assist nelle ultime 3: è un messaggio a Inzaghi per mercoledì?

“Devo fare il meglio per l’Inter, è la cosa più importante. So cosa devo fare per aiutare la squadra, non devo guardare gli obiettivi personali. Questo mi rende felice”.

LUKAKU A INTER TV

“Sono veramente contento della partita della squadra, stiamo crescendo e arrivando a un livello top, dobbiamo continuare a lavorare. È un momento importante per la squadra. Sappiamo la nostra situazione, cosa ci giochiamo e dobbiamo sfruttare ogni momento. Oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra con tanta maturità, abbiamo tanti giocatori che hanno fatto qualcosa di importante e così possiamo portarci a casa le partite. Adesso dobbiamo recuperare bene poi da domani prepariamo la sfida di mercoledì. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con i preparatori, sto bene, stiamo tutti bene, dobbiamo sfruttare il momento per fare male agli altri. Voglio fare il bene dell’Inter che è la cosa più importante: sto aiutando la squadra che è quello che mi rende più felice.”