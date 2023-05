Roma-Inter, Darmian: "Avversario di qualità, dobbiamo restare concentrati nella ripresa"

Allo Stadio Olimpico va in scena lo scontro Champions tra Roma ed Inter, sfida valida per la 34esima giornata di campionato. Al termine della prima frazione di gioco i nerazzurri sono in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Dimarco al 33'. Dopo il primo tempo Matteo Darmian ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DARMIAN A DAZN

Vi aspettate più spazi nella ripresa?

"Sapevamo che era difficile, affrontiamo un avversario di qualità. Dobbiamo restare concentrati, siamo riusciti a sbloccarla e dobbiamo continuare su questa strada".