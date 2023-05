Roma-Bayer Leverkusen, PINTO: "Psg-Mourinho? Lui ha risposto e io sono tranquillo. Dybala è un campione e sarà importante"

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Bayer Leverkusen nella gara d'andata della semifinale di Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

La formula del doppio centravanti e la gestione di Dybala? Come sta l'argentino

"C'è una parte della gestione che non possiamo fare: se prende botte come a Bergamo sono contento sia qui per giocare. Scherzi a parte, è importante per noi e oggi non comincia dal 1'. C'è questa partita, sono 180 minuti e sono sicuro che sarà importante per noi. È un campione che gioca tante partite, ci ha aiutato tanto e sono sicuro che ci aiuterà nelle prossime due partite".

Belotti?

"Non possiamo dire nulla su Belotti. È un guerriero, gioca con i fastidi e in questa stagione gli è capitato di tutto, alla mano ecc... Non è la prima volta che giochiamo così col doppio centravanti, anche col Betis. Noi ci siamo".

Mourinho ha detto che se il Psg lo ha chiamato non lo ha trovato, lei è tranquillo?

"Mi tranquillizza che mi hai fatto questa domanda, me l'hanno fatta prima del Salisburgo, della Real Sociedad e del Feyenoord, quindi spero che me la faranno anche a Budapest. Lui ha risposto tranquillo e sono sempre tranquillo con lui".