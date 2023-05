Roma-Bayer Leverkusen, PELLEGRINI: "Mettiamo sempre tutto in campo. Mourinho? Ce lo teniamo stretto"

Dopo il ko in campionato con l'Inter, la Roma torna di scena in campo europeo: alle 21.00 riceve allo Stadio Olimpico il Bayer Leverkusen nella gara d'andata della semifinale di Europa League. Prima del fischio d'inizio il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A SKY SPORT

"Noi in campo mettiamo tutto, sappiamo che ci possono essere delle difficoltà ma non ci pensiamo, entriamo in campo e diamo il massimo. Predisposizione in Europa? Non so, ma sono fiero di questo e si parla sempre di un calcio italiano che deve migliorare, spesso si parla di altre squadre e un po' meno di questa Roma che alla fine è una di quelle che arriva fino in fondo, siamo molto contenti di questo ma non ci accontentiamo perché abbiamo queste due gare che ci possono portare in finale e daremo tutto. Mou? È sempre Special, ha sempre la parola giusta al momento giusto e ce lo teniamo stretto".