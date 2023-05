Roma-Bayer Leverkusen, MATIC: "Qui per aiutare la squadra con la mia esperienza"

Allo Stadio Olimpico la Roma vince contro il Bayer Leverkusen nel primo atto delle semifinali di Europa League: termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete nella ripresa di Edoardo Bove. Dopo la vittoria il centrocampista giallorosso Nemanja Matic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MATIC A SKY SPORT

In serate come queste si vede il tuo status di campione.

“Sto cercando di fare del mio meglio per aiutare la squadra. In questa fase della stagione abbiamo dei problemi con gli infortuni e con tanti giocatori importanti fuori, abbiamo bisogno di loro. Io sono qui per aiutare la squadra con la mia esperienza”.

Quando hai accettato di venire alla Roma l’hai fatto per Mourinho e di giocare in questo modo? La tua esperienza sta venendo fuori alla grande.

“Certamente lo sapevo, ho seguito la Roma anche prima di venire qui. Non mi aspettavo certamente una squadra difensiva, quando dobbiamo difendere lo facciamo, ma quando dobbiamo attaccare proviamo a fare gol come oggi. Ogni tanto abbiamo delle difficoltà, capita quando si arriva a partire del genere. Contro una squadra come il Leverkusen è importante difendere bene”.