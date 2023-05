Roma-Bayer Leverkusen, Frimpong: "Possiamo passare il turno. Al ritorno dovremo segnare e lo faremo"

Protagonista in campo per 90 minuti, Jeremie Frimpong, esterno del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida vinta dalla Roma contro le Aspirine per 1-0, grazie alla rete di Edoardo Bove. Queste le sue parole:

"Non è finita. Nel match della prossima settimana attaccheremo. Ce la possiamo fare. Lo abbiamo dimostrato contro il Monaco. Avremmo dovuto segnare. Ecco cosa dobbiamo fare la prossima settimana. Dovremo segnare e lo faremo".