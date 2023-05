Roma-Bayer Leverkusen, CRISTANTE: "Stadio incredibile. Possiamo raggiungere la finale"

Allo Stadio Olimpico la Roma vince contro il Bayer Leverkusen nel primo atto delle semifinali di Europa League: termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete nella ripresa di Edoardo Bove. Dopo la vittoria il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

Quando arrivano le partite europee date sempre qualcosa in più.

“È una semifinale europea, è ovvio che la partita si prepara un po’ da sola. Stadio incredibile, sapevamo che mancavano due partite per raggiungere la finale, ora ne manca una. È chiaro che inconsciamente si dà qualcosa in più”.

A parte un paio di situazioni offensive iniziali li avete controllati bene.

“Abbiamo fatto un’ottima partita dal punto di vista difensivo. Potevamo gestirla meglio in attacco facendo il secondo gol, ma era importante vincere per giocarci tutto in Germania”.

È piaciuta la maturità della squadra.

“Siamo forti se diamo il 100%. Possiamo raggiungere questa finale, in Germania dobbiamo giocare così. Manca una partita alla finale”.