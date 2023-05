Mourinho, frecciata a Pairetto: "Bene come sempre". Era l'arbitro di Udinese-Lazio

"Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene": lo dice José Mourinho nel post-partita di Roma-Salernitana, sfida valida per la 36esima giornata di campionato all'Olimpico terminata 2-2, chiamando in causa Luca Pairetto, arbitro che ieri ha diretto Udinese-Lazio. La squadra di Sarri ha vinto la gara della Dacia Arena grazie ad una rete di Immobile su un rigore molto dubbio concesso dal direttore di gara.