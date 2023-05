Monza-Roma, Palladino: "Giallorossi fortissimi anche con le assenze, noi vogliamo dare continuità"

All'U-Power Stadium il Monza ospita la Roma nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PALLADINO A DAZN

"La Roma non è forte ma fortissima, è allenata benissimo da un grandissimo allenatore e ha grandi giocatori. È vero che hanno tante assenze, ma noi non dobbiamo sottovalutare questo aspetto. È forte e ci potrà mettere in difficoltà, ha bisogno di punti ma noi vogliamo fare la nostra prestazione, dare continuità e cercare di dare un'altra soddisfazione ai nostri tifosi".