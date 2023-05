Monza-Roma, Caprari: "Roma grande squadra, ma ha dei punti deboli e dobbiamo sfruttarli"

All'U-Power Stadium il Monza ospita la Roma nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, l'attaccante del Monza, ed ex giallorosso, Gianluca Caprari intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CAPRARI A DAZN

"La Roma è una grande squadra, si difende bene e dobbiamo stare attenti soprattutto alle ripartenze. Prende pochi gol e poi riparte bene. Hanno dei punti deboli e cercheremo di sfruttare al meglio le loro mancanze".