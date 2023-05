Monza-Roma, BELOTTI: "Periodo importante, serve compattezza e l'aiuto anche di chi è indisponibile"

Nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di campionato la Roma fa tappa a Monza. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, tra la formazione di Mourinho e quella di Palladino l'attaccante giallorosso Andrea Belotti, presente come gli altri infortunati, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELOTTI A DAZN

Convocati anche gli indisponibili, è un segnale del gruppo coeso?

"È un segnale importante per tutti. Ci stiamo giocando tanto in questo finale di campionato e l'aiuto di tutti anche chi è indisponibile può dare un contributo in qualsiasi modo, anche con una parola per il compagno. È importante questo periodo ed è giusto che ci sia compattezza, il gruppo è sempre stato unito e lo sarà sempre".