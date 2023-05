Fiorentina-Roma, PINTO: "Dybala non sta bene, vediamo mercoledì"

Prima del Siviglia, la Fiorentina: alle 18.00 la Roma è ospite della squadra di Vincenzo Italiano nella penultima giornata di campionato, a quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest. Prima del fischio d'inizio il GM giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINTO A DAZN

Come sta Dybala?

"Se stava bene, era qui. Dato che non sta bene, non è qui con noi. Vediamo mercoledì".

È più ottimista di Mourinho?

"Vediamo mercoledì".

Quanto cambia la partita di mercoledì per la programmazione del futuro?

"È molto importante per tutti noi, nella storia recente della Roma è una delle partite più importanti. Il nostro progetto va al di là della vittoria o sconfitta di mercoledì. Abbiamo le basi del progetto chiare per tutti. Saremmo più felici in caso di vittoria. Ma ne discutiamo dopo".