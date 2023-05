Fiorentina-Roma, Italiano: "Fieri di quanto fatto quest'anno"

A quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest, la Roma fa tappa a Firenze nella penultima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00 al Franchi, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ITALIANO A DAZN

Si percepisce tanto orgoglio dopo la sconfitta in Coppa Italia, è così?

"Confermo. Dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto quest’anno, abbiamo raggiungo due finali sono molto importanti. Peccato per la prima, abbiamo fatto tutto il possibile per dare una soddisfazione ai tifosi ma avevamo contro una squadra forte. Siamo comunque usciti a testa alta. Adesso non dobbiamo mollare, abbiamo un’altra finale".