Fiorentina-Roma, BOVE: "Il mister chiede mobilità anche ai centrocampisti. Ottima partita finora"

A quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest, la Roma affronta al Franchi la Fiorentina nella penultima giornata di campionato. Al termine del primo tempo, con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di El Shaarawy, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A DAZN

Che ripresa ti aspetti?

"Mi aspetto una ripresa cn grandissima intensità, come il primo tempo. Dobbiamo continuare così per portare a casa un risultato che per noi conta moltissimo".

Ottima partita, anche voi centrocampisti avete licenza di inserirvi?

"Sì, il mister ci chiede mobilità. Stiamo facendo un'ottima partita e dobbiamo continuare così".