Boniek: "Roma-Juve in finale di Europa League sarebbe un evento straordinario"

SKY SPORT - La Roma torna di scena in campo europeo: alle 21.00 riceve allo Stadio Olimpico il Bayer Leverkusen nella gara d'andata della semifinale di Europa League. Prima del fischio d'inizio l'ex giallorosso, ed attuale vicepresidente dell'Uefa, Zbigniew Boniek ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

Una finale tutta italiana tra Roma e Juventus?

"L’augurio è questo, sarebbe un evento straordinario. In partenza non sono favorite, le partite sono equilibrate. La Roma deve togliere la profondità ai tedeschi, sono bravi negli spazi e bisogna stare attenti all’atteggiamento tattico. Sono incerti in fase difensiva e per questo credo che Mourinho abbia messo i due attaccanti".

La sua impressione sul momento del calcio italiano?

"Ho sempre difeso il calcio italiano, giocare in Italia è la cosa più difficile in Europa. Cinque squadre in semifinale è un grande onore per il calcio italiano e speriamo che qualcuno porti la coppa a casa".