Bologna-Roma, Thiago Motta: "Il turnover dei giallorossi non è uno stimolo per noi"

Prima del Bayer Leverkusen la Roma fa tappa a Bologna nella sfida valida per la 35esima giornata di campionato contro la squadra di Thiago Motta. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00 al Dall'Ara, il tecnico rossoblù ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

THIAGO MOTTA A DAZN

È uno stimolo in più il fatto che molti giocatori della Roma sono stati lasciati fuori per l'Europa?

"No. Ognuno ha i suoi problemi, alcuni di meno come la Roma, noi di più. Fa parte del calcio, affrontiamo la partita come sempre".

Arnautovic come sta? È un giocatore che dipende anche dalla condizione fisica.

"Tutti dipendono dalla condizione fisica, vediamo oggi. Ha l'opportunità di dimostrare di stare bene e di poter fare la differenza offensivamente ma anche difensivamente. Oggi contro una buona squadra come la Roma avrà la sua opportunità".