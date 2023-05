Bologna-Roma, SVILAR: "Ringrazio Mourinho e Nuno Santos, sono migliorato mentalmente"

Tappa a Bologna per la Roma prima della sfida europea col Bayer Leverkusen: al Dall'Ara finisce 0-0 la sfida valida per la 35esima giornata di campionato. Dopo la partita il portiere giallorosso Mile Svilar, oggi titolare, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR A DAZN

Quanto è difficile giocare poco e riuscire a fare una buona prestazione come oggi?

“Prima voglio ringraziare il mister e Nuno Santos per avermi dato l’opportunità di giocare in Serie A. Non è facile, ma lavoro bene tutti i giorni. Quando il mister mi mette in campo faccio il mio lavoro”.

Come ti stai trovando nel gruppo e quanto stai crescendo?

“Mi sento molto bene dentro il gruppo, sono migliorato tanto anche mentalmente. Sto migliorando grazie a tutti gli allenamenti con Nuno Santos. In questi 10 mesi sono migliorato molto mentalmente”.

Si può vincere questa Europa League?

“Siamo un grande gruppo, facciamo il nostro lavoro. Oggi abbiamo guadagnato un punto in un campo difficile. Ora testa a giovedì, abbiamo un gol di vantaggio ma non vuol dire niente. Faccio il nostro meglio e dopo vediamo”.