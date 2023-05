Bologna-Roma, Bonifazi: "La vittoria arriverà"

Prima del Bayer Leverkusen la Roma fa tappa a Bologna nella sfida valida per la 35esima giornata di campionato contro la squadra di Thiago Motta. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00 al Dall'Ara, il difensore rossoblù Kevin Bonifazi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BONIFAZI A DAZN

Vi sta pesando l'assenza della vittoria?

"Non ci sta pesando, tutti vogliamo vincere ma ci sono alti e bassi in tutte le stagioni. Non lo considero un momento basso ma sono sicuro che la vittoria arriverà presto".