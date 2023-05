Bayer Leverkusen, Wirtz: "L'arbitro ha permesso alla Roma di perdere tempo. La rimonta non è impossibile"

RTL.DE - Florian Wirtz, trequartista del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica tedesca in seguito alla sconfitta contro la Roma per 1-0 nell'andata della semifinale di Europa League. Ecco le sue parole: "Al ritorno non sarà un compito impossibile, ma non sarà facile visto che abbiamo subito gol dopo che Hradecky aveva fatto un’ottima parata. Sfortunatamente abbiamo dormito troppo sulla ribattuta. È un peccato, alla fine avremmo potuto segnare un gol che ci avrebbe messo in una posizione migliore in vista del ritorno. Dobbiamo però tenere la testa alta, sappiamo che è ancora tutto in gioco. Sapevamo dall’inizio che al termine di questa partita non si sarebbe deciso nulla e ora siamo più preparati in vista della prossima. Metteremo di nuovo tutto in campo".

Sull'arbitraggio e sulle perdite di tempo.

"Come previsto la Roma hanno sfruttato al massimo ogni contatto perdendo un minuto o due e l’arbitro lo ha permesso, ma c’era da aspettarselo. Un peccato però che non ci sia stato un vero e proprio ritmo di gioco".

