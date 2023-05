Bayer Leverkusen-Roma, MANCINI: "Dobbiamo essere bravi a concedere meno campo possibile"

La Roma si gioca un posto in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: dopo l'1-0 dei giallorossi all'andata, la Roma è attesa alle 21.00 alla BayArena. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY SPORT

"Li abbiamo analizzati tanto, sono una squadra forte. Dobbiamo essere bravi a concedere meno campo possibile ma anche bravi a provare a creare situazioni. Come per ogni partita guardiamo i punti forti e deboli degli avversari, li abbiamo studiati e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato".