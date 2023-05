Bayer Leverkusen-Roma, CRISTANTE: "Partita di sacrificio. Due finali in due anni è un grande traguardo"

La Roma vola a Budapest in finale di Europa League. Dopo l'1-0 dei giallorossi all'andata, la Roma pareggia 0-0 col Bayer Leverkusen alla BayArena nel match di ritorno delle semifinali. Dopo la partita il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

Nelle difficoltà e nella sofferenza avete fatto una grande gara e portato a casa un grandissimo risultato.

“Partita difficile e di sacrificio, siamo stati tutti bravissimi, anche quelli entrati dalla panchina. Era una battaglia, è un grande risultato. Due finali in due anni è un grande traguardo, quest’anno è ancora più importante. Abbiamo fatto una grande cosa come gruppo”.

Ti senti di rappresentare in campo i valori di Mourinho?

“Sì, sono caratteristiche che mi riconosco e che devo mantenere. Il mister le chiede e in partite del genere bisogna averle assolutamente perché sennò non si portano a casa i risultati. Se non avessimo interpretato così la partita non saremmo arrivati in finale”.

Giocare al centro della difesa ti ha fatto crescere di più?

“Bisogna mettere quell’attenzione in più perché non essendo il mio ruolo sono meno abituato, devo dare più del 100%. C’era bisogno di me in quella posizione e l’ho fatto”.

Se avessi fatto un passo indietro avresti giocato in porta.

“Mi manca solo quello (ride, ndr)”.