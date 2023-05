Bayer Leverkusen, lo sfogo del CEO e dei calciatori: "Roma in finale in modo disgustoso. Il gioco dei giallorossi non è calcio"

Il Bayer Leverkusen non ha affatto digerito l'eliminazione contro la Roma in semifinale di Europa League e molti tesserati hanno ferocemente criticato lo stile di gioco dei giallorossi. I tedeschi si sono lamentati delle perdite di tempo e del catenaccio impostato da José Mourinho. Ecco le loro parole.

DEMIRBAY A RTL.DE

"Un peccato che uno stile di gioco come questo possa essere premiato in una semifinale di così alto livello. Uscire così fa male, molto male. Anche per il calcio. La Roma ha raggiunto il suo obiettivo in modo disgustoso".

AMIRI A RTL.DE

"Sono devastato. Non meritavamo di essere eliminati da una squadra che non ha niente a che fare con il calcio. Mi chiedo come sia possibile, per come hanno giocato oggi e la scorsa settimana. Questo non è calcio. Per una squadra del genere essere in finale è pazzesco".

IL CEO ROLFES A RTL.DE

"Dopo ogni tiro in porta c'era un loro giocatore che si buttava per terra come se dovesse essere trasportato in barella perché gravemente infortunato. Penso che tutti quelli che erano allo stadio augureranno buona fortuna al Siviglia per la finale. È triste che vedere come giocare in questo modo porti al successo".