Torino-Roma, RUI PATRICIO: "Obiettivo Champions, dobbiamo continuare così. Llorente ha qualità ed esperienza"

Nella 29esima giornata di campionato la Roma si impone sul Torino per 1-0 grazie alla rete dal dischetto di Paulo Dybala: con questo risultato i giallorossi si portano al terzo posto in classifica. Dopo la vittoria il portiere della Roma, Rui Patricio, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RUI PATRICIO A SKY SPORT

18 clean sheet in questa stagione, è l'ottavo nel 2023. Un record.

"È vero, ma per me la cosa più importante è vincere le partite. È importante non subire gol, però è molto importante segnare e oggi è stata una buona partita perché abbiamo vinto".

Llorente?

"Sì, Diego è un giocatore di esperienza e ha molta qualità, aiuta la squadra come tutti i giocatori".

Cosa significa il 3° posto?

"È una buona posizione, ma dobbiamo continuare a vincere le partite. L'obiettivo è giocare in Champions, ma dobbiamo continuare così: a fare gol e a non subirne".

Vi aspettavate un Dybala così forte, così trascinatore?

"Paulo è un grande giocatore, che aiuta la squadra. È normale che giochi sempre bene, ha tanta qualità e aiuta la squadra".

La Serie A è il campionato in cui hai giocato in cui le difese sono più organizzate?

"Sì, è un campionato in cui tutte le squadre tatticamente sono abbastanza forti ed è difficile giocare così, bisogna pensare bene alla partita. È difficile, ma è un grande campionato per i giocatori".