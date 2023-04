Roma-Udinese, Walace: "La Roma è una grande squadra, ma potevamo fare meglio" (VIDEO)

Al termine della sfida persa per 3-0 in casa della Roma, il centrocampista dell'Udinese Walace ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita dell'Olimpico. Queste le sue parole:

WALACE A UDINESE TV

“Abbiamo preso molti gol ultimamente ed è un fatto che preoccupa tutti. Abbiamo una buona difesa e tre buonissimi giocatori. Archiviamo subito la gara. Io penso che il mister abbia preparato bene la gara uomo contro uomo. Dobbiamo gestire la partita e valutare meglio quando essere più alti o più bassi. Al di là della stanchezza, la Roma è una grande squadra, ma sicuramente potevamo fare meglio. Secondo me dobbiamo analizzare gli errori in settimana, il mister troverà sicuramente la soluzione. Dovremo lavorare sodo e duramente in settimana per fare meglio domenica”.