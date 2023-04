Roma-Udinese, RUI PATRICIO: "Dobbiamo continuare a lavorare per non prendere gol" (VIDEO)

Nella vittoria contro l'Udinese - 3-0 con i gol di Bove, Pellegrini e Abraham - anche Rui Patricio è stato uno dei protagonisti allo Stadio Olimpico: il portoghese ha parato un rigore a Pereyra. Dopo la gara il portiere giallorosso ha anche parlato ai microfoni del canale del club: "È stata una partita molto importante per tutti noi. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra difficile, però abbiamo vinto ed è la cosa più importante".

Per 9 volte la Roma non ha subito gol nel 2023, dà l'idea della compattezza del gruppo.

"È importante non prendere gol, ma è molto importante anche segnare. Dobbiamo continuare a lavorare perché non prendendo gol siamo più vicini a vincere le partite".