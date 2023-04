Roma-Udinese, Perez: "Giallorossi forti anche senza Dybala e Abraham, dobbiamo stare attenti"

Nella 30esima giornata di campionato l'Udinese, dopo il pareggio col Monza, fa tappa allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il difensore bianconero Nehuen Perez è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PEREZ A DAZN

Come cambia per voi affrontare l'attacco della Roma senza Dybala e Abraham?

"Abraham e Dybala sono importanti per loro, ma hanno tanti bravi giocatori. Quindi sarà una partita difficile per noi difensori e dobbiamo essere attenti".