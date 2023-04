Roma-Udinese, MOURINHO: "Oggi serve giocare da squadra. Meglio essere in Europa con le difficoltà che non starci"

Roma di scena in campionato: alle 20.45 la formazione di Mourinho ospita allo Stadio Olimpico l'Udinese nella 30esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Com'è la ricarica delle energie dopo Rotterdam?

"Speriamo bene, ma non è una novità: una squadra che gioca in Europa soffre un po'. E quando affronti una squadra che si prepara tutta la settimana, c'è energia alta, organizzazione tattica e lavoro di campo, è più difficile ma è così. Preferisco stare in Europa con queste difficoltà che non stare in Europa".

Su quali tasti ha insistito: cancellare il ko dell'andata per 4-0 oppure andare a +5 sul quinto posto?

"Ogni partita è una partita a sé. Una partita che hai perso non puoi vincerla, una partita che hai vinto non puoi perderla. Abbiamo perso, quella lì non possiamo vincerla. Oggi è completamente diversa, abbiamo le possibilità di vincere".

Lei definì Dybala un artista, oggi da chi si aspetta l'arte?

"Dagli altri. Se non c'è tanta arte avremo lavoro, umiltà, voglia ed empatia con il tifosi. Cerchiamo di portare a casa il migliore risultato possibile contro una squadra difficile".

Come si aspetta l'attacco?

"Dobbiamo giocare come una squadra. Non siamo in condizione di giocare in modo individuale, ci sono squadre con giocatori così ma noi siamo più squadra e dobbiamo fare il possibile per stare bene, per giocare nel modo migliore possibile con i nostri limiti".