Roma-Udinese, BELOTTI: "La forza della squadra è il gruppo. Vogliamo rifarci dopo il ko in Europa"

Roma di scena in campionato: alle 20.45 la formazione di Mourinho ospita allo Stadio Olimpico l'Udinese nella 30esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio l'attaccante giallorosso Andrea Belotti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELOTTI A DAZN

"Sappiamo che è una partita importante perché abbiamo degli obiettivi e vogliamo arrivare a fine campionato e raggiungerli. C'è voglia di rifarsi dopo la sconfitta in Europa e la cosa bella è avere subito una partita per farlo".

La tua voglia per togliere zero dalla casella dei gol fatti in campionato? È un peso o un incentivo?

"Sicuramente è un incentivo. La mia voglia di fare bene è sempre tanta, cerco di sfruttare ogni singola occasione per fare il massimo per la squadra e spero di contribuire in termini realizzativi per vincere oggi".

Come si nasconde l'assenza di Dybala e Abraham?

"Sono due giocatori importantissimi per noi, ma abbiamo sempre pensato che la forza di questa squadra siano il gruppo e l'unione. Anche oggi chi li sostituirà farà il suo dovere".