Roma-Sampdoria, PELLEGRINI: "Siamo arrabbiati, dobbiamo vincere. Do tutto me stesso per questa maglia, spero di segnare il prima possibile"

Alle ore 18 andrà in scena Roma-Sampdoria, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d'inizio, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

PELLEGRINI A DAZN

Come arrivate dopo questa pausa?

“Arrabbiati, dobbiamo vincere questa partita”.

C’è il rischio che il derby lasci un po’ di scorie?

“Normale che perdere una partita contro un avversaria per la Champions sia frustrante. Proprio per questo è importante ripartite con una vittoria e con una grane prestazione”.

Ti sta pesando il fatto che non stai trovando più il gol?

“Normale che sia così. Do sempre il massimo per tutti quelli che lavorano con noi e per questa maglia. Non sono contento del mio score, ci sono tante partite e spero di riuscire il più presto possibile”: