Roma-Sampdoria, LLORENTE: "Qui per aiutare la squadra e magari restare, per me non cambia giocare a 3 o a 4"

La Roma supera la Sampdoria 3-0 nella 28esima giornata di campionato, ritrova la vittoria e aggancia l'Inter in classifica grazie ai gol di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy. Dopo la vittoria il difensore giallorosso, Diego Llorente, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LLORENTE A SKY SPORT

Era una partita importante, siete in zona Champions. Era quello l'obiettivo, giusto?

"Sì, la squadra ha giocato una partita seria. Nel primo tempo è mancato solo il gol e nel secondo tempo abbiamo dominato, soprattutto con la Sampdoria in 10".

L'obiettivo però è la Champions?

"Sì, l'obiettivo è affrontare una partita alla volta. A questo punto della stagione le squadre si giocano tutto e la posta in palio è alta per tutti, abbiamo visto che tutte le partite sono difficili".

Come ti trovi meglio: nella difesa a tre o a quattro?

"Non è importate quello, ma l'importante è aiutare la squadra e sono arrivato qui per questo. Quando il mister lo ritiene opportuno, cercherò sempre di dare il mio contributo".

Stai cercando di metterlo in difficoltà. Vuoi rimanere a Roma?

"Sì, quando il mister mi ha chiamato la decisione di venire qui è stata semplice. Sto lavorando per offrire la migliore versione di me e magari restare".

LLORENTE A DAZN

Su cosa hai lavorato per fare questo tipo di prestazione?

“Ci siamo allenati giorno dopo giorno. Quando abbiamo delle opportunità vanno sfruttate. La squadra ha giocato molto bene, avremmo potuto segnare nel primo tempo. Poi abbiamo sfruttato l’espulsione. Dal punto di vista individuale e collettivo sono molto contento”.

È molto difficile allenarsi sempre a tre per poi giocare a quattro?

“Fortunatamente ho giocato sempre a quattro. Da quando sono arrivato sto imparando molto riguardo alla difesa a te. Smalling e Spinazzola mi hanno aiutato molto. Giocare a tre o a quattro è uguale, l’importante è aiutare la squadra”.

Mourinho ti ha fatto molti complimenti.

“È sempre bello sentire parole positive del mister. Quando mi ha chiamato ho subito accettato perché la ritenevo un’occasione incredibile. Sto lavorando molto per essere importante per questa Roma, quando il mister mi dà un’opportunità devo sfruttarla”.