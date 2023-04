Roma-Sampdoria, Baldini: "Dobbiamo sfruttare al massimo le nostre potenzialità"

Alle ore 18 andrà in scena Roma-Sampdoria, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d'inizio, il diretto sportivo dei blucerchiati Mattia Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

BALDINI A DAZN

Come si portano via punti dall'Olimpico?

"Me lo sono domandato anche io. Dobbiamo sfruttare le nostre armi, siamo una squadra unita, combattiva e vogliosa. sfrutteremo al massimo le nostre potenzialità e spero che il risultato sia una conseguenza".