Roma-Milan, Saelemaekers: "Contenti per il punto, ma ne volevamo tre. È stata una partita difficile, siamo due squadre forti"

Protagonista con il gol al 97' che ha regalato il pareggio al Milan contro la Roma, che è era andata in vantaggio tre minuti prima con Tammy Abraham, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match dell'Olimpico. Queste le sue parole:

SAELEMAEKERS A DAZN

Il gol di oggi vale un punto che può essere fondamentale in chiave Champions?

“Gol importante, ma è più importante la squadra. Peccato non aver guadagnato tre punti, sarebbero stati importanti”.

Sei soddisfatto per questo punto o arrabbiato perché tante cose non sono riuscite?

“Così e così. Contenti per il punto, ma volevamo i tre punti. Dobbiamo concentrarci sul finale di stagione”.

Cosa non ha funzionato oggi?

“I dettagli hanno fatto la differenza. Partita difficile, siamo due squadre forti, era difficile trovare spazi. Ora pensiamo alle prossime partite”.

Come sta il Milan dal punto di vista delle energie?

“Molto bene, usciamo da un periodo positivo. Dobbiamo rimanere su questo ritmo e andare avanti”.