Roma-Milan, Pioli: "Non pensiamo alla Champions. Oggi saranno importanti anche le giocate individuali"

Scontro Champions allo Stadio Olimpico: alle 18.00 la Roma, dopo la sconfitta con l'Atalanta, ospita il Milan nella 32esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PIOLI A DAZN

"Non abbiamo bisogno di tenere alta la tensione per la Champions, è troppo importante il campionato. Siamo concentrati su questa partita difficile, la Roma è un'ottima squadra che sta facendo un'ottima stagione. Ci arriviamo bene, dobbiamo essere preparati per oggi".

Nel 2023 qui contro la Roma è difficile anche solo segnare, quali sono le chiavi?

"Contro una difesa così organizzata e contro una squadra fisica e solida dobbiamo essere bravi nella velocità e nella trasmissione del gioco e della palla, così come nel ritmo. Poi anche con le giocate individuali: con la loro difesa piazzata riuscire a saltare l'uomo potrebbe essere decisivo".

Giroud?

"È il nostro punto di riferimento, dentro l'area c'è sempre e aiuta la squadra. Per noi è importante".