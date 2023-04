Roma-Milan, Calabria: "Non è stata una bella partita, ci sta che contro di noi squadre come i giallorossi partano chiuse"

Al termine del match pareggiato 1-1 in casa della Roma (reti di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, entrambe nel recupero), il capitano del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Queste le sue parole:

CALABRIA A SKY SPORT

Pioli ha detto che andate via non contenti.

"È stata una partita parecchio strana, non mi capitava da tanto tempo. Ci sono state tantissime pause e quando ci sono il ritmo non porta a creare un gioco piacevole. Noi abbiamo bisogno di questo. In campo è stato complicato. Siamo riusciti a giocare tranquillamente in fase di costruzione, ma se ogni 10 minuti ti fermi 3 minuti, negli ultimi 20 metri abbiamo faticato perché non siamo riusciti a trovare il ritmo".

Quando si incontrano squadre che si chiudono tanto fate fatica?

"Dobbiamo essere consapevoli che ci saranno squadre che si chiuderanno, siamo il Milan e ci sta che certe squadre, come la Roma oggi, partano chiuse. Dobbiamo cercare gli spazi muovendosi tanto, oggi ci è mancato negli ultimi metri".

Corsa Champions?

"Non mi piace guardare le altre, mi concentro solo su di noi. Non ricordavo così avvincente per la Champions da tanto, dobbiamo fare più punti possibile, le squadre sono vicine e una partita può cambiare la stagione".

Da capitano il significato di condurre questo gruppo?

"Siamo una squadra unita, è facile fare il capitano di questi ragazzi. Quest'anno ne abbiamo passate di tutti i colori, questa squadra merita tanto e sarei l'uomo più orgoglioso se riuscissimo a raggiungere gli obiettivi"

CALABRIA A MILAN TV

Ci sono state tre partite in una...

“Partita strana, non è stata bella, Non mi è piaciuto per niente il ritmo, troppe pause. Non è stato al livello di Roma-Milan, per il talento che c’era in campo. Ovviamente abbiamo fatto errori tecnicamente. Per fortuna alla fine l’abbiamo raddrizzata”.

Sullo spirito messo in campo fino alla fine.

“Gli scontri diretti sono fondamentali, i punti valgono doppio. Siamo venuti qua con l’idea di vincere e in campo ho avuto la sensazione di poter essere migliori di loro. Purtroppo ci sono mancati gli ultimi 20 metri”