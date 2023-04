Roma-Feyenoord, SMALLING: "Lo stadio pieno ci carica. Vicini al rinnovo, presto ci saranno notizie"

Roma in scena in Europa League: dopo l'1-0 del Feyenoord al De Kuip, i giallorossi ospitano la formazione di Slot nel ritorno dei quarti di finale della competizione. A pochi minuti dal fischio d'inizio allo Stadio Olimpico, previsto per le 21.00, il difensore giallorosso Chris Smalling ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A SKY SPORT

Che partita ti aspetti?

"Sappiamo cosa aspettarci dopo l'andata. Siamo stati in una situazione del genere sia quest'anno sia l'anno scorso, eravamo sotto di un gol e siamo sempre riusciti a ribaltare. È quello che vogliamo anche questa sera".

I tifosi come possono aiutare i giocatori in campo?

"È questo che ci carica. Iniziando il ritorno sotto di un gol chiunque sarebbe abbastanza pessimista, ma sapere che il ritorno si gioca a Roma con lo stadio pieno ci dà qualcosa in più e per questo siamo riusciti a ribaltare tante partite".

Il tuo futuro? Sei vicino a firmare il rinnovo?

"Sì, questa sera i pensieri sono rivolti alla partita ma siamo molto vicini. Sono sicuro che ci saranno presto delle notizie".