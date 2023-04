Roma-Feyenoord, Slot: "Mourinho bravo a portare i suoi giocatori al limite, hanno dimostrato carattere. Dovrò guardare di più i giallorossi"

Al termine del match perso contro la Roma, che ha sancito l'eliminazione del Feyenoord in Europa League, ha parlato il tecnico degli olandesi Arne Slot. Le sue parole

SLOT A ESPN.NL

Cosa vi siete detti con Mourinho?

"Mi ha detto che non devo guardare solo Napoli e Manchester City, ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma. Beh, forse ha ragione perché bisogna fare loro un grande complimento per il carattere che hanno dimostrato.Si sa quanto sia bravo Mourinho a portare i giocatori al limite. La sua squadra ha combattuto. Perché se riesci a vincere contro questo Feyenoord, devi essere molto bravo".

La partita.

"I ragazzi hanno fatto una grande partita. La conclusione è che un campione del mondo ci ha battuto con una grande azione. Dybala e Abraham hanno avuto un grande impatto sulla partita. Abbiamo avuto difficoltà in alcune parti del secondo tempo, principalmente durante i calci piazzati. Abbiamo fatto molto bene con la palla, nel secondo tempo abbiamo avuto anche l'occasione con Geertruida. Ma Mourinho mi insegnerà che il calcio non è sempre una questione di bel gioco, ma di risultati. Comunque non avevo bisogno di questa lezione. Possiamo essere orgogliosi del nostro percorso, ma purtroppo conta solo vincere".