Roma-Feyenoord, PINTO: "Juve? Abbiamo giocato 3 mesi con una classifica che non corrisponde, rido per non piangere"

Roma in scena in Europa League: dopo l'1-0 del Feyenoord al De Kuip, i giallorossi ospitano la formazione di Slot nel ritorno dei quarti di finale della competizione. A pochi minuti dal fischio d'inizio allo Stadio Olimpico, previsto per le 21.00, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Dybala è in panchina, è condizionato dalla paura di farsi male?

"No. Credo che questa sia una delle sue migliori stagioni negli ultimi anni in merito alla disponibilità, partite e minuti giocati. La stagione è lunga e non possiamo dimenticare che, anche se non ha giocato così tanto, è andato al Mondiale. È normale che quando sente qualche dolore dobbiamo gestire le cose. Ma oggi è disponibile, non dall'inizio, ma speriamo che tutto vada bene e che possa dare il suo contributo".

La sua idea dopo il cambio della classifica con la Juve terza e con la Roma che è scivolata quarta?

"Non so se in Italia usate questa espressione: devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, non mi compete parlare degli aspetti legali. Come uomo del calcio e dello sport, se abbiamo giocato tre mesi con una classifica che non corrisponde è perché il meccanismo è sbagliato. Solo questo, non devo dire nulla. Oggi siamo concentrati sulla partita, andare avanti e ridere un po'".