Roma-Feyenoord, MANCINI: "Non ci sentiamo i favoriti, siamo umili. Serve questo atteggiamento per arrivare in fondo" (FOTO e VIDEO)

Dopo una partita incredibile allo Stadio Olimpico, la Roma batte il Feyenoord 4-1 dopo i tempi supplementari e ribalta il risultato dell'andata dei quarti di finale di Europa League, qualificandosi in semifinale. Dopo la gara il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI IN MIXED ZONE

Cosa pensate della restituzione dei 15 punti alla Juventus?

“Pensavamo a questa partita. Ci sono persone che fanno quel mestiere e che decideranno cosa fare. Ora siamo quarti in campionato e cercheremo di giocare queste partite con l’obiettivo di piazzarci in Champions”.

Questi tifosi sono veramente speciali.

“Da sempre. La Roma è una famiglia. I tifosi danno tutto e noi cerchiamo di fare lo stesso. È veramente bello entrare in campo e vedere questi tifosi, ci danno una carica in più. Noi dobbiamo dare il massimo per loro e per noi per arrivare ai risultati. Quando tutto l’ambiente è così significa che si tratta di una famiglia”.

Di recente sei stato più coinvolto nella manovra offensiva. Ti piace questa cosa?

“Sì, dipende dalle partite. Nel primo tempo l’ho fatto poco, nel secondo tempo invece loro si sono abbassati di più e c’era più spazio per aiutare i miei compagni e fornire una soluzione in più. Quando posso vado, bisogna stare bene anche fisicamente”.

Vi sentite i favoriti in Europa League?

“Siamo umili, facciamo di tutto per raggiungere gli obiettivi. Non ci sentiamo i favoriti, ci sono quattro squadre e una semifinale da giocare. Ora dobbiamo cancellare l’Europa League e pensare al campionato. Poi vediamo partita dopo partita e dobbiamo mantenere questo atteggiamento per arrivare fino in fondo”.

Ci sono gli elementi per fare ciò che è stato fatto l’anno scorso?

“Quando arrivi in semifinale sono rimaste due partite prima della finale. La squadra è migliorata, ma non possiamo paragonare la stagione dell’anno scorso a quella attuale. Vediamo, dobbiamo concentrarci perché siamo alla fine della stagione e le partite contano. Dobbiamo arrivarci bene e poi vedremo”.