Feyenoord-Roma, ZALEWSKI: "Bravi a rialzarci da queste sconfitte, si può ribaltare. Possiamo arrivare in fondo alla competizione"

Al De Kuip la Roma perde di misura, per 1-0, contro il Feyenoord nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League: decide la rete dalla distanza di Wieffer al 53'. Dopo la sconfitta l'esterno giallorosso, Nicola Zalewski, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

ZALEWSKI A SKY SPORT

Strana sconfitta.

“Sì, abbiamo fatto sotto tutti i punti di vista una buona partita. Queste gare si decidono con un episodio e oggi ce ne sono stati due: il rigore sbagliato e il loro gol. Siamo bravi a rialzarci da queste sconfitte, tra una settimana avremo una partita molto importante e da domani penseremo all’Udinese”.

Il risultato è ribaltabile?

“Certo, sono partite alla nostra portata. Sappiamo quanto siamo forti, possiamo arrivare fino in fondo a questa competizione. Tra una settimana ce la giocheremo di nuovo”.

PREPARTITA

ZALEWSKI A SKY SPORT

La Roma ha confermato di aver intrapreso un percorso europeo di autorevolezza con Salisburgo e Real Sociedad, lo percepisci anche tu?

"Sì, certo. Percepiamo la grande crescita. Da inizio anno lavoriamo per fare una stagione importante soprattutto in partite più importanti, come queste per arrivare fino in fondo alle competizioni, sappiamo di poterlo fare. Oggi è una partita alla nostra portata, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato e giocarcela la settimana prossima".

Come ti aspetti i primi minuti della partita? Ti aspetti subito il Feyenoord aggressivo?

"Sì, è una squadra organizzata bene, penso che verrà a prenderci alti subito. Ma siamo anche noi organizzati sia in fase difensiva sia nelle ripartenze. Come noi temiamo loro, loro devono temere noi".