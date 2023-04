Feyenoord-Roma, Kökcü: "Abbiamo concesso poco e giocato un buon calcio per oltre un'ora. Al ritorno basta lo 0-0"

Orkun Kökcü, capitano del Feyenoord, ha parlato al termine della sfida vinta contro la Roma. Le sue parole:

KOKCU A 1908.NL

"È stata dura, ma penso che abbiamo giocato un buon calcio per 60 o 65 minuti e non abbiamo concesso molto. Intorno al 70° minuto si è fatta più difficile e hanno avuto più palla. Poi hanno iniziato a giocare di più la palla lunga, questo ha reso tutto difficile. Nel primo tempo volevamo davvero dominare la partita ma non abbiamo creato occasioni, è stato un po' deludente".

KOKCU A ESPN

La partita.

"Sentivo che sarebbe stata una partita simile a quella dell'anno scorso, dove avrebbero aspettato un'occasione. Quella era il rigore, ma fortunatamente l'hanno sbagliato. Se fossero andati avanti 0-1, si sarebbero chiusi ancora di più in difesa. Oggi abbiamo giocato bene, non abbiamo creato molte occasioni, ma per fortuna abbiamo vinto 1-0".

Il rigore.

"È difficile da dire. Ho visto che la palla ce gli è arrivata addosso alla mano, ma non ha potuto toglierla così rapidamente perché l'avversario è andato via proprio davanti a lui. Non conosco le linee guida precise, ma resta una decisione difficile. Dopo 70 minuti di buon calcio la Roma ha preso un po' il sopravvento con alcuni cross pericolosi. Abbiamo lottato per 90 minuti. L'anno scorso contro il Marsiglia è bastato lo 0-0 in trasferta e anche adesso potrebbe bastare".