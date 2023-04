Feyenoord-Roma, Bijlow: "Speravo che Pellegrini sbagliasse il rigore. Fiduciosi per il ritorno"

Il Feyenoord ha battuto 1-0 la Roma nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, acquisendo un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno. Al termine della partita odierna, il portiere Justin Bijlow ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.

BIJLOW A ESPN

Il ritorno in campo.

"Sono contento di aver potuto giocare di nuovo. È davvero terribile quando non giochi. Dopo la partita è stato un momento di sollievo e di gioia per me, anche perché ovviamente abbiamo vinto, ma mi sento di nuovo bene. Oggi volevo solo tornare a fare le mie cose e ci sono riuscito. Abbiamo buoni portieri e preparatori con cui ci alleniamo e con cui parliamo, il che è bello".

Il rigore.

"Ho pensato: spero che lo sbagli. Per fortuna è andata così. Sono contento che la palla non sia entrata. Oggi è stata una partita dura, ma abbiamo giocato un buon calcio. La prossima settimana ci baseremo di nuovo sulle nostre forze e andremo lì con fiducia".