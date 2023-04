Feyenoord-Roma, Bijlow: "Siamo delusi, fa male subire gol all'89'. Dopo il 2-1 i giallorossi hanno preso il sopravvento anche grazie allo stadio"

Al termine di Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e terminata con il punteggio di 4-1 in favore dei giallorossi, Justin Bijlow ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il portiere della formazione olandese ha commentata il match ed è apparso molto deluso per l'eliminazione dalla competizione. Le sue parole.

BIJLOW A ESPN.NL

"Eravamo incredibilmente vicini al traguardo. Quando si subisce gol all'89° minuto è molto amaro. Come ogni partita, abbiamo cercato di mettere pressione all'avversario e di giocare ad alta intensità. Ma poi, con quei gol, lo stadio li ha sostenuti ancora di più e loro hanno preso il sopravvento".

Le parate.

"Ho fatto alcune parate, ma avrei preferito essere in semifinale senza parate. Potremmo dire di aver chiuso il torneo a testa alta, ma siamo molto delusi".

Domenica il Feyenoord affronterà l'Utrecht.

"Come gruppo siamo molto forti dal punto di vista mentale. Ora è un brutto momento, ma da domani mattina dobbiamo concentrarci sull'Utrecht".