Atalanta-Roma, Koopmeiners: "Tanti ruoli diversi? Per me non c'è differenza"

Dopo aver conquistato la semifinale di Europa League, la Roma è attesa dall'Atalanta in campionato: alle 20.45 i giallorossi affrontano al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini, settima in classifica. Prima del fischio d'inizio il centrocampista nerazzurro Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KOOPMEINERS A DAZN

Gasperini ti utilizza in due ruoli: mediano e trequartista. Come cambia mentalmente il tuo lavoro?

"Ovviamente gioco qualche volta in una posizione diversa. Analizzando la situazione e considerando l'avversario, è la stessa posizione in campo. Studi l'avversario, capisci gli spazi a disposizione, guardi quello che fanno. Puoi ascoltare quello che si dicono, quindi alla fine non c'è differenza".