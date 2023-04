Atalanta-Roma, IBANEZ: "Smalling importante, ma non insostituibile. Abbiamo fiducia in tutti"

Dopo aver conquistato la semifinale di Europa League, la Roma è attesa dall'Atalanta in campionato: alle 20.45 i giallorossi affrontano al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini, settima in classifica. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Roger Ibanez ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A DAZN

Tu sei uno degli ex della sfida. Come si viene qui a fare risultato?

"Sappiamo che è una partita difficile, l'Atalanta è una squadra forte, abbiamo lavorato in questi giorni e arriviamo qui per uscirne vincitori".

Quanto pesa l'assenza di Smalling?

"È un giocatore importantissimo, ma abbiamo altri giocatori. Non è insostituibile, è forte e abbiamo tanto fiducia in lui ma abbiamo fiducia anche negli altri che lavorano con noi".