Atalanta-Roma, Gasperini: "Serve una grande partita, la squadra sta bene fisicamente"

Dopo aver conquistato la semifinale di Europa League, la Roma è attesa dall'Atalanta in campionato alle 20.45al Gewiss Stadium. Prima del fischio d'inizio l'allenatore nerazzurro Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GASPERINI A DAZN

Zapata ha detto che sarà una partita a ritmi alti. L'Atalanta è migliorata dal punto di vista fisico?

"L'Atalanta non è mai stata male sotto il profilo fisico, per fare risultato e per vincere contro la Roma bisogna fare una grande partita. La nostra squadra sotto questo aspetto sta bene".

Sceglie Pasalic dall'inizio, ha pensato alla gara d'andata?

"No, ogni partita ha la sua storia. È una partita da giocare sui 90 minuti con le nostre caratteristiche e le nostre forze".

Contro la Roma di Mourinho, che ha carattere, ha chiesto qualcosa in particolare?

"Dobbiamo giocare bene sotto tutti gli aspetti perché affrontiamo una squadra forte. Sono partite di alto livello dove bisogna avere tutte le componenti al meglio".