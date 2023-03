Roma-Sassuolo, Rogerio: "Serve la forza del gruppo per fare punti con i giallorossi"

All'Olimpico la Roma, reduce dalla vittoria nell'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, ospita il Sassuolo nella 26esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il difensore neroverde Rogerio ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ROGERIO A DAZN

4 vittorie nelle ultime 6 partite, come si fanno punti all'Olimpico:

"Qui si fanno punti come nelle altre partite, mettendo davanti il gruppo. Abbiamo vinto con le individualità che abbiamo in squadra ma soprattutto con la forza del gruppo".