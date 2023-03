Roma-Sassuolo, Pinamonti: "Partita sofferta e vittoria meritata. Il gol? I giallorossi mi portano bene"

All'Olimpico la Roma cade per mano del Sassuolo: finisce 4-3 per gli ospiti nella 26esima giornata. Dopo la partita l'attaccante neroverde Andrea Pinamonti, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINAMONTI A DAZN

Un partitone.

“Siamo soddisfatti, partita sofferta, ma chi è che non viene all’Olimpico e non soffre? Lo sapevamo sin dall’inizio, ma abbiamo fatto una partita fantastica. È stata una vittoria meritata”.

Ti piacerebbe giocare sempre contro i giallorossi?

“Sì, mi portano bene. L’unica cosa che conta però è aver ritrovato il gol e aver conquistato i tre punti”.

Questa squadra quando è concentrata è brillante.

“Se non si è concentrati si paga, soprattutto contro squadre come la Roma. I risultati si stanno vedendo, stiamo facendo veramente bene”.

Che ruolo vuole avere questo Sassuolo in campionato?

“Considerando che fino a un mese fa ci davano per spacciati, ora ci godiamo il momento, ce lo meritiamo. Abbiamo preso tante critiche, ci siamo compattati e abbiamo lavorato”.

È più facile giocare con Laurienté e Berardi?

“Sicuramente è un fattore che ha influito nel girone d’andata. Tutti si impegnano durante la settimana e vogliono giocare. Loro sono giocatori di grande qualità, averli al mio fianco fa la differenza”.